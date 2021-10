Anzeige

TuS-Panther weiterhin mit weißer Weste

- Überzeugender 27:33 (12:20) Erfolg beim TV Plochingen –



Es ist noch ein weiter Weg, bis man an die Siegesserie der Saison 2019/20 herankommt, in der zwischen dem 11. und 24. Spieltag 14 Sieges gefeiert werden konnten. Festzuhalten ist aber, dass die Panther mit dem fünften Sieg im fünften Spiel einen bisher einmaligen Saisonstart hingelegt haben und dabei bereits dreimal auswärts erfolgreich waren. Nach dem nicht unbedingt erwarteten 30:33 Sieg im Spitzenspiel beim VfL Pfullingen sahen viele das Spiel beim bisher sieglosen TV Plochingen als einfache Aufgabe an. „Einfach“ wurde sie Mitte der zweiten Halbzeit beim Stand von 19:26 (45. Minute), als die Gastgeber trotz aller Anstrengungen den Rückstand nicht verkürzen konnten. Das Team von Trainer Martin Wild agierte trotz des großen Vorsprungs weiterhin sehr konzentriert und konnte den Vorsprung bis zur 55. Minute sogar auf 22:32 ausbauen.

Nicht ohne Sorgenfalten reisten die Panther ins württembergische Plochingen, da neben Sebastian Meinzer auch noch Stephan Seitz verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stand und Trainer Martin Wild so nur neun gesunde Feldspieler aufbieten konnte. Momentan ist das aber keine Belastung, die sich auf das Spiel auswirkt. Aufbauend auf eine kompakte Abwehr, die von Korbinian Lex bestens organisiert wurde und der Louis Oberosler den notwendigen Rückhalt gab, wurde die Ballgewinne „überfallartig“ nach vorne getragen und konzentriert abgeschlossen. Bis zum 4:4 in der 8. Minute konnten die Gastgeber das Spiel ausgeglichen gestalten, ehe sie bis zum 5:10 in der 15. Minute den ersten entscheidenden Rückstand hinnehmen mussten. Dem druckvollen und variablen Spiel hatte der TV auch nach einer Auszeit nichts entgegenzusetzen, so dass sich der Rückstand stetig erhöhte und die Mannschaft mit einem beruhigenden 12:20 Vorsprung in die Halbzeitpause gehen konnte.

Wer nun auf der Gastgeberseite gehofft hatte, dass das Team von Trainer Martin Wild das Spiel nun „lockerer“ angehen würde musste sich eines besseren Belehren lassen. Klug und routiniert kontrollierten die Panther das Spiel und ließen die Gastgeber nie näher als sechs Tore herankommen. War es vor einer Woche Yannick Engelmann, den der VfL nicht in den Griff bekam, trumpfte in Plochingen Max Horner groß auf und erzielte insgesamt zehn Tore. Über das 19:26 in der 45. Minute gelang bis zur 55. Minute sogar ein Zehntorevorsprung. Die letzten Minuten gehörten den Gastgebern, die mit vier Toren in den letzten fünf Minuten die Niederlage noch in Grenzen halten konnten.

Nach fünf Spieltagen mit drei Auswärtssiegen stehen wir mit der HSG Konstanz verlustpunktfrei an der Tabellenspitze und erwarten am kommenden Samstag das Bundesligareserveteam des HBW Balingen-Weilstetten. Die mussten gegen den VfL Pfullingen eine knappe 30:31 Niederlage hinnehmen. Mit 8:2 Punkten gehören sie mit dem VfL Pfullingen und dem HC Oppenweiler/Backnang zum Verfolgerfeld. Natürlich haben Spiele zwischen verlustpunktfreien Mannschaften ihren besonderen Reiz, was trotz der Niederlage des HBW den Reiz des Spieles am kommenden Samstag, 09.10.2021, 19:30 Uhr, nicht mindert. Wir können uns mit einem Sieg an der Spitze festsetzen und der HBW wird alles daransetzen, uns ins Verfolgerfeld zu holen. Die Mannschaft braucht die Unterstützung der Fans und hofft natürlich auf eine hohe Zuschauerresonanz mit entsprechender Stimmung in der Wittelsbacher Halle.



Tor: Louis Oberosler, Jakob Kiebler,

Gianni Huber, Tim Kaulitz (6), Lasse Rehmeyer (1), Philipp Hlawatsch (2), Korbinian Lex (1), Sebastian Meinzer, Felix Kerst (3/1), Yannick Engelmann (6/1), Julian Prause (4), Max Horner (10), Tobias Prestele

Gefällt mir