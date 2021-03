TuS-Panther – Vier Tage nach dem Coup gegen den Meisterschaftsanwärter VfL Gummersbach

Umso überraschender und mit entsprechender Außenwirkung wurde der verdiente 32:25 Erfolg registriert. Es war ein historischer Erfolg, der wohl in die Geschichtsbücher der Handballer eingehen wird. Mit ein paar Tagen Abstand haben wir dazu Trainer Martin Wild befragt. Dazu nachfolgend seine Antworten. Zu denen ist kurz anzumerken, dass man im Sport immer mal wieder von einem möglichen Erfolg träumt, gerade wenn der nicht unbedingt erwartet werden darf. Geschenkt wird einem aber nichts und alles muss hart erarbeitet werden, so wie es auch Trainer Martin Wild richtig darstellt.Vier kurze Fragen an Trainer Martin Wildha:Wir haben nie von einem Sieg geträumt. Wir haben hart dafür gearbeitet. Aus dem Hinspiel gelernt und uns akribisch auf das Rückspiel vorbereitet. Wir wussten, wo wir ansetzen müssen, um den VfL Gummersbach zu gefährden. Ihre Gegenstöße wegnehmen, offensiv verteidigen, die richtigen Leute und Nahtstellen im Angriff anlaufen zum Beispiel. Der Sieg war kein Zufallsprodukt. Mit Träumen allein kommt man nicht weit.ha:Wir waren nie abgehoben. An das Spiel werden wir uns im Nachgang der Saison aber ganz sicher noch lange erinnern. Es ist der neue Höhepunkt unserer Vereinshistorie. Auch wenn der VfL Gummersbach einen fast 10-mal so hohen Etat hat wie wir, haben wir vor dem Spiel gesagt, dass wir eins von 10 Spielen gegen den VfL gewinnen können. Und alles dafür getan, dass Freitag der Tag dafür werden sollte. Der Blick geht jetzt aber schon lange wieder Richtung Wilhelmshaven. Vermutlich eine deutlich schwerere Aufgabe für uns.ha:Es war ja nur eine weitere Bestätigung unserer Entwicklung. Andere Mannschaften haben deutlich mehr Trainingsmöglichkeiten. Und das seit Jahren. Es wäre ein Wunder, wenn wir die gleichen Leistungen jetzt schon genauso konstant abrufen könnten. Da würden unsere Kontrahenten viel falsch machen. In der Spitze können wir schon ähnliche Leistungen zeigen wie jetzt am Wochenende gesehen oder ja auch schon sehr häufig in der Saison. Die Stabilisation auf dem höchsten Niveau ist die Aufgabe der nächsten Jahre. Das gelingt nur mit einem stetig weiterwachsenden Trainingspensum.ha:Falk wird uns wahrscheinlich das nächste Spiel in Wilhelmshaven mit einer Bauchmuskelzerrung fehlen. Josy und Max beißen auf die Zähne. Vom Weg der Besserung kann man bei Beiden aber leider noch nicht wirklich sprechen.