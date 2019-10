Anzeige

TuS-Panther verteidigen Tabellenführung

- Verdienter 33:29 (15:13) Erfolg über starken Aufsteiger Plochingen -



Trainer Martin Wild fand bei der Pressekonferenz fast keine Worte dafür, dass schon am siebten Spieltag gegen den Aufsteiger, was von seiner Seite gar nicht despektierlich gemeint war, ein Spiel vor fast ausverkaufter Halle aufgetragen wurde und die Zuschauer ihr Kommen wahrlich nicht bereuen mussten. Es war ein schnelles und intensiv geführtes Spiel, das so seine entscheidenden Szenen hatte. Den besseren Start erwischte der Aufsteiger, der von der individuellen Klasse einiger erfahrener Spieler profitierte. Da unser Team einige sehr gute Chancen nicht nutze, darunter gleich den ersten Siebenmeter in der dritten Minute, konnten bis zur 13. Minute und dem 2:6 nur die zahlreich mitgereisten Plochinger Fans feiern. Das änderte sich innerhalb von fünf Minuten, in denen unser Team den Rückstand in einer 7:6 Führung verwandelte. Die Abwehr, mit einem wieder bestens haltenden Michael Luderschmid, hatte sich auch besser auf den TV-Angriff eingestellt, dem es immer schwerer fiel zum Torerfolg zu kommen. Nach dem zwischenzeitlichen 8:8 in der 20. Minute konnten wir uns bis zur 25. Minute einen 14:10 Vorsprung erspielen. Der Aufsteiger zeigte aber, warum er mit einem ausgeglichenen Punktekonto im Mittelfeld der Tabelle steht und Siege auch gegen renommierte Drittligateams feiern konnte. Wenige Sekunden vor der Halbzeit hatten die Württemberger frei vom Kreis die Möglichkeit den 15:14 Halbzeitstand zu erzielen, scheiterten aber am reaktionsschnellen Michael Luderschmid.

Trainer Martin Wild war mit der Leistung seiner Teams nicht unzufrieden, da sich niemand trotz der 2:6 Rückstandes aus der Ruhe bringen ließ und als Reaktion darauf bis zur Halbzeit ein 13:6 folgte. Eindringlich wies er darauf hin, dass das Tempo hochgehalten werden muss und auch die Zweikämpfe weiter angenommen werden müssen. Den 15:13 Halbzeitstand erhöhte Julian Prause wenige Sekunden nach dem Wiederanpfiff auf 16:13, ehe Benedikt Hack für zwei Minuten auf die Bank musste. Die Überzahl konnten die Gäste nicht nutzen und mussten sogar vier Tore hinnehmen. Mit dem 19:13 war eine erste kleine Vorentscheidung gefallen. Trotzdem ließ sich der TV davon nicht beeindrucken und Trainer Michael Schwöbel nahm in der 43. Minute beim Spielstand von 23:17 schon die zweite Auszeit. In dieser nahm er eine taktische Umstellung vor und ließ sein Team ab diesem Zeitpunkt mit sieben Feldspielern spielen. Damit hatte unser Team kurzzeitig Probleme, was die Gäste bis zum 25:23 in der 49. Minute nutzten. Auch wenn es sich um einen Mannschaftssport handelt und das Team als Einheit für Siege oder auch Niederlagen „verantwortlich“ ist, hob Trainer Martin Wild mit Yannick Engelmann doch einen Spieler hervor, der dem Spiel in der zweiten Halbzeit in der entscheidenden Phase seinen Stempel aufdrückte. Mit einem Doppelpack innerhalb einer halben Minute sorgte er wieder für einen Viertorevorsprung, dem Falk Kolodziej das fünfte folgen ließ, als er dem TV-Angriff den Ball „wegstibitzte“ und diesen in der 54. Minute zum 28:23 ins leere Plochinger Gehäuse warf. Trotz des 31:25 Vorsprungs in der 55. Minute war es nicht so, dass unser Team das Ergebnis „verwalten“ konnte. Anders als zu Beginn der zweiten Halbzeit nutzten die Gäste diesmal die doppelte Überzahlsituation und verkürzten bis zur 57. Minute auf 31:28. Gianni Huber in Unterzahl und einmal mehr Yannick Engelmann waren es, dem der letzte Treffer zum 33:29 Endstand gegönnt war. Es ist nur eine Momentaufnahme, die wir aber sehr gerne unter dem Gesichtspunkt wahrnehmen, dass wir schon vier Auswärtsspiele bestreiten mussten. Am kommenden Samstag wartet ein weiteres auf uns und führt uns zum Tabellendritten, die Rhein-Neckar-Löwen. Bei denen gab es in den letzten Jahren nichts zu gewinnen, was sich ja mal ändern könnte. Die ersten Erfolge in Kornwestheim und Dansenberg haben gezeigt, dass es möglich ist, wenn das Team an sich glaubt. Es wird wieder ein kleineres Aufgebot sein als es Trainer Martin Wild gegen Plochingen zur Verfügung stand, da auch die zweite Mannschaft wieder in der Bayernliga gefordert sein wird.

Die Handballfans in der Halle waren begeistert und mit ihnen dürfen wir uns auf die nächsten Heimspiele freuen. Nach dem Spiel bei den Rhein-Neckar-Löwen empfangen wir am Samstag, den 19.10.2019, als „Neuling“ in der Südgruppe zum einzigen bayerischen Derby die zweite Mannschaft des Bundesligisten HC Erlangen, die in den letzten Jahre in der Ostgruppe spielte.

Für den TuS spielten:



Tor: Michael Luderschmid, Markus Winkler, Valentin Hagitte



Gianni Huber (1), Falk Kolodziej (3), Johannes Borschel, Korbinian Lex (3), Cedrik Riesner (1), Sebastian Meinzer (2) , Felix Kerst (6/2), Yannick Engelmann (9), Johannes Stumpf (2), Julian Prause (4), Benedikt Hack (2), Ole Schwagerus, Noah Newel

