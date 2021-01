TuS-Panther auf Augenhöhe aber ohne Punkte

Es war das Nachholspiel vom neunten Spieltag in dem die als Meisterschaftsanwärter gehandelte SG BBM Beitigheim zum einen versuchte vom Tabellenende wegzukommen und zum anderen zeigen wollte, dass sie tatsächlich zu den Spitzenteams der Liga gehört. Wenn das die Leistung eines Spitzenteams war, müsste unserem Team vor der weiteren Saison eigentlich nicht Bange sein, da sie dem hohen Favoriten bis in die Schlussminuten ebenbürtig war. Warum die Panther dann letztlich doch ohne Punkte blieben, werden wohl die genauen Videoanalysen ergeben.In dem sehr schnellen und intensiv geführten Spiel, in dem Trainer Martin Wild seine Abwehr bestens auf die taktische Variante der Gäste mit sieben Angreifern zu agieren eingestellt hatte, gelang den favorisierten Gästen in der 17. Minute mit dem 9:10 die erste Führung. Dies war auch dem geschuldet, weil die Panther nach den Zweiminutenstrafen gegen Max Horner und Trainer Martin Wild nur noch zu viert in der Abwehr standen. Auch von dem 9:11 ließ sich die Mannschaft nicht beeindrucken und konnte mit drei Treffern in Folge sogar wieder mit 12:11 in Führung gehen. Nach einem weiterhin ausgeglichenen Spielverlauf musste die Mannschaft in der 26. Minute mit der roten Karte gegen den Abwehrdirigenten Korbinian Lex den nächsten Rückschlag hinnehmen. Aber auch das steckten die Panther weg, so dass mit einem sehr guten 17:17 Halbzeitstand die Seiten gewechselt wurden.In der war zu erwarten, dass die Gäste ihre wahre Stärke ausspielen würden, was der SG nur ansatzweise gelang, da unser Team wusste dagegen zu halten. Beim Stand von 19:20 konnte eine Chance nicht genutzt werden und im nächsten Angriff unterlief dem Team ein technischer Fehler, so dass die Gäste erstmals mit drei Toren in Führung gehen konnten. Das sollte sich leider als eine Vorentscheidung herausstellen, da unser Team zwar aufopferungsvoll kämpfte, aber nie mehr als auf ein Tor herankam. Zu clever agierten die Gäste mit ihren bundesligaerfahrenen Spielern bzw. zeigte der SG-Torhüter in zwei Situation seine Klasse. Natürlich war die Enttäuschung groß, da die Mannschaft gezeigt hat, dass sie auch gegen höher eingeschätzte Gegner mithalten kann. Einen „richtigen“ Fehler warum es nicht zu einem besseren Ergebnis gereicht hat, konnte man nicht erkennen. Letztlich war es dann auch so, dass der erst 18jährige und noch für Allach in der Jugendbundesliga spielberechtigte Cedrik Riesner sein Talent in der Abwehrmitte unter Beweis stellen konnte.Da am Samstag schon das nächste Nachholspiel gegen die DJK Wölfe Rimpar auf dem Spielplan steht, bleibt nicht viel Zeit sich mit dem Spiel gegen Bietigheim zu beschäftigen, aus dem ganz sicher eher die positiven Erkenntnisse mitgenommen werden können und auf denen aufbauend das Spiel gegen Rimpar angegangen werden sollte. Wenn dies der Mannschaft gelingt könnten weitere zwei Punkte auf dem Habenkonto verbucht werden.Leider muss auch dieses Spiel ohne Zuschauer ausgetragen werden. Alle Handballfreunde können sich aber das Spiel auf dem Internetportal „handball-deutschland.tv“ anschauen. Spielbeginn ist am Samstag, 30.01.2021, 19:30 Uhr.Tor: Michael Luderschmid, Markus WinklerGianni Huber, Tim Kaulitz (5), Alexander Leindl (2), Falk Kolodziej (6/1), Johannes Borschel, Korbinian Lex, Stephan Seitz (1), Cederik Riesner (1), Sebastian Meinzer (1), Yannick Engelmann (2), Johannes Stumpf (3), Julian Prause (4), Max Horner (5), Tobias Prestele,