Snooker: Derby in Fürstenfeldbruck

Fürstenfeldbruck : BSV Playhouse FFB |

Rückrundenstart in der Bezirksliga A Süd1



Das Derby der Hinrunde hatte keinen Sieger. Mit einem 3:3 starten die beiden Mannschaften in die Saison. Beide Mannschaften wollen nun natürlich mit einem Sieg in die Rückrunde starten.



Zuschauer sind Willkommen. Der Eintritt ist frei !!