Snooker-Bayernliga: BSV Playhouse FFB will an Erfolge anknüpfen

Nachdem die drei vorangegangenen Spieltage erfolgreich waren, will die Mannschaft um Kapitän, die positive Serie natürlich am 4. Spieltag fortsetzen. Aktuell steht stehen die Brucker Punkt- und Partiegleich mit dem BSC Kissing (9 Punkte und 19:8 Partien) auf dem zweiten Tabellenplatz.An diesem Heimspieltag wird Neuzugang(Foto) für die Brucker in die Saison starten.Anstoß im Playhouse Fürstenfeldbruck ist um 11:00 Uhr. Zuschauer sind willkommen. Der Eintritt ist frei.© Text und Foto BSV Playhouse FFB