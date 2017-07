Selbstbehauptungskurs im Kindergarten Gnadenkirche

In dem Kurs lernten die Kinder in 2,5 Stunden, wie sie sich bei Anfeindungen oder Angriffen wehren können und wie sie sich richtig verhalten, wenn Sie z.B. auf dem Schulweg von Fremden angesprochen werden.Kursleiter Christian Tschiltsch (unterstützt von Nadine Wagner und Rudi Schmid) brachte den Kinder mit viel Witz, Charme und Spiel das Kämpfen, sich Wehren und laut Schreien bei und so brüllten die Kinder bald in voller Lautstärke „Nein! Ich gehe nicht mit! Lassen Sie mich in Ruhe!“Wir freuen uns schon auf den Kurs im nächsten Jahr.Auf dem Foto sind acht der 23 Kursteilnehmer zu sehen“