Basketball-U10 des TUS Fürstenfeldbruck beim 6. Haarer Pre Season Turnier

und Mädchen der neu aufgestellten U10 Basketballmannschaft des TUSFFB beim 6. Haarer Pre Season Turnier des TSV Haars. Das Team vonTrainer Herbert Siebenreicher und Co-Trainerin Patricia Walz behauptetesich beachtlich in einem spielerisch engen Wettbewerb von 8Mannschaften. Die Vorrundengruppenphase gelang mit nur einerNiederlage und zwei sicheren Unentschieden - mehr wäre möglichgewesen. Das verlorene Spiel der Zwischenrunde konnte in der Endrundemit einem erfreulichen Revanchesieg um Platz 7 gegen denVorrundengegner TSV Ottobrunn egalisiert werden. Für seineherausragende Leistung wurde Julian Guttendörfer von den Trainern derteilnehmenden Mannschaften einstimmig als „Most Valuable Player“ desU10-Turniers geehrt. Eine Ehrung, die die prima Teamstimmung an diesemTag abrundete. (René Engel)