Was macht Gemeinde wertvoll?

Missionsgottesdienst am 08.07.2018 mit Dr. Alfred Meier aus Mali

Es sind nicht in erster Linie unsere attraktiven Programme, oder die architektonische Gestaltung unserer Gemeindezentren, die uns als Gemeinde attraktiv machen. Vielmehr ist es die Qualität unserer Beziehungen, die uns als Gemeinde wertvoll macht. Es ist die Art und Weise, wie wir mit Menschen umgeben, die sozial schwach sind, oder moralisch und geistlich gestrandet sind.Dr. Alfred Meier, Jahrgang 1960, ist mit seiner Frau Christiane seit 1988 mit der Allianz Mission in Mali (Westafrika) tätigt. Mitarbeit in Gemeindegründungsprozessen, Aufbau sozialpädagogischer Projekte und theologischer Lehrdienst bilden die Schwerpunkte ihrer Arbeit. Beide haben vier erwachsene Kinder.