Zukunft der EU

Fürstenfeldbruck : Gemeindezentrum der Evang.-Luth. Gnadenkirche, Fürstenfeldbruck |

Die Europäische Union hat eine schwierige Phase zu bestehen. Ende März 2019 wird Großbritannien voraussichtlich die EU verlassen. Einige Mitgliedsstaaten fühlen sich immer weniger an gemeinsame europäische Werte und die Regeln der EU gebunden. In vielen Politikfeldern besteht Handlungsbedarf. Im Vorfeld der Wahlen für das Europäische Parlament am 25. Mai will der Abend einen Überblick zum gegenwärtigen Stand und der EU und einen Ausblick auf mögliche künftige Entwicklungen geben.

Referent: Joachim Menze, Leiter der Regionalvertretung der Europäischen Kommission in Deutschland, München