Vortrag mit Günther Gerstenberg: Räte in München

Fürstenfeldbruck : Stadtbibliothek in der Aumühle |

Der Maler, Bildhauer und Buchautor Günther Gerstenberg widmet sich in seinem Vortrag „Räte in München“ den revolutionären Ereignissen in Bayern, beginnend am 7. November 1918, endend am 3. Mai 1919, durch eine blutige Niederschlagung von Reichswehr und Freikorps zum Schweigen gebracht, und versucht eine kritische Aufarbeitung.



Kooperationsveranstaltung mit dem Sozialforum Amper



Eintritt frei