United Puppets Berlin „Zinnober in der grauen Stadt“ in der Stadtbibliothek Fürstenfeldbruck

Fürstenfeldbruck : Stadtbibliothek in der Aumühle |

Familienvorstellung für alle ab 4 Jahren

Kannst du dir vorstellen, in einer Stadt zu leben, in der alles grau ist? In einer solchen Stadt lebt der Maler Zinnober. Dabei liebt er alle Farben! Doch dann begegnet er den Kindern Jonas und Paula. Sie sind Feuer und Flamme für Blau, Rot, Grün, Lila, Gelb, Orange – in allen Tönen und Farben! Da geschieht etwas Ungeheuerliches! Dauer 50 Min.

Ein geniales Stück mit viel neuer Technik und alten bewährten Spielweisen mit zwei großartigen Schauspielern. Dauer 50 Minuten

Eine Kooperationsveranstaltung mit der Hans Kiener-Stiftung und der Bürgerstiftung für den Landkreis Fürstenfeldbruck.

Eintritt 6,00 Euro