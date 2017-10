Musikalisches Feuerwerk 2017

Bereits zum dritten mal veranstaltet die Freie evangelische Gemeinde in Fürstenfeldbruck einen musikalischenAbend, an dem Musiker aus der Gemeinde, aber auch Gast-Musiker ihr Können zum Besten geben.





Programm:

Erlaubt ist dabei alles - von Klassik bis Rock - von leise bis ganz laut!Die FeG lädt dazu alle (Musik)-Interessierten ein sich einen schönen Abend der Entspannungund der Freude an guter Musik "made by hand" zu machen.Beginn ist 19:00 Uhr, der Eintritt ist wie immer frei. Um freiwillige Spenden wird gebeten.Canzonette fur Mundharmonika & Klaviervon Skaila KangaInterpretiert von Ulrich Lisson & Ingeborg GrullIrish MedleyInterpretiert von Ulrich Lisson & Ingeborg GrullEbereschenstrauß fur Mundharmonika & Klaviervon Zygmant ZgrajaInterpretiert von Ulrich Lisson & Ingeborg GrullFields of Goldvon StingInterpretiert von Team 1Land of Confusionvon GenesisInterpretiert von Deadfull GreatsDon't pay the ferrymanvon Chris de BurghInterpretiert von Angelika & Uwe Geissler"Song 1"Interpretiert von Team 2And so it goesvon Billy JoelInterpretiert von Uwe GeisslerMotherless childvon Negro SpiritualInterpretiert von Deadfull GreatsPiano manvon Billy JoelInterpretiert von Team 1Killing me softlyvon Charles Fox, Norman GimbelInterpretiert von Susan Schülke"Song 2"Interpretiert von Team 2I'm so exitedvon Pointer SistersInterpretiert von Deadfull GreatsCool changevon Little River BandInterpretiert von Team 1"Song 3"Interpretiert von Team 2Goodnight, sweetheartvon Calvin Carter, James HudsonInterpretiert von Team 3