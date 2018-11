Mit dem Oldtimermotorrad durch Zentralasien : Reisevortrag mit Fotos von Wolfgang Müller

Stadtbibliothek in der Aumühle

Stadtbibliothek in der Aumühle , Bullachstr. 26 , 82256 Fürstenfeldbruck

Fürstenfeldbruck : Stadtbibliothek in der Aumühle |

Alleine und mit einem fast 50 Jahre alten Motorrad bereiste Wolfgang Müller im Frühjahr 2018 Zentralasien. In 11 Wochen fuhr er durch acht Länder und legte dabei fast 20.000 km zurück. Seine Route führte über den Iran, Aserbaidschan, Kasachstan, Usbekistan, Tadjikistan, Kirgistan, Russland und die Ukraine.



Über seine Erlebnisse, Pannen und Begegnungen berichtet er in einem Vortrag mit beeindruckenden Bildern.



Der Eintritt ist frei, es kann freiwillig für den Fonds „Bürger in Not“ gespendet werden.