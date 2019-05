Kindertheater Die Exenmit dem Stück „Unterwegs“ für Kinder ab 2 Jahren

Stadtbibliothek in der Aumühle

Stadtbibliothek in der Aumühle , Bullachstr. 26 , 82256 Fürstenfeldbruck DE

Fürstenfeldbruck : Stadtbibliothek in der Aumühle |

Das schon mehrfach ausgezeichnete Kindertheater aus Passau zeigt ihr poetisches Objekttheater mit Akkordeonbegleitung und viel Gesang für Kinder ab 2 Jahren im Rahmen der Kreiskulturtage

Zwei Frauen, Feen oder Schutzengel spielen mit Fundstücken des Waldes. Glänzende Kastanien, feuerrote Hagebutten, Steine und Nussschalen übernehmen Rollen in diesem Spiel. Scheinbar zufällig entsteht so ein ganzer Lebensweg, geschmückt mit Überraschungen und süßen Verführungen. Dauer 35 Minuten plus 20 Minuten Nachspielzeit mit den Kindern.

Eintritt Euro 6,00

Eine Kooperationsveranstaltung mit der Brucker Elternschule und mit freundlicher Unterstützung der Hans Kiener Stiftung.