Frühjahrskonzert der Blasmusik Schöngeising am 24.03.2019

Fürstenfeldbruck : Veranstaltungsforum Fürstenfeld, Stadtsaal, Fürstenfeld 12 |

Die Blasmusik Schöngeising gastiert mit ihrem Frühjahrskonzert erneut im Stadtsaal in Fürstenfeldbruck und möchte das Publikum wieder mit klassischer, sinfonischer und moderner Blasmusik verzaubern.

Neben dem Jugendensemble unter der Leitung von Monika Stöhr und der Jugendblaskapelle werden die rund 60 Musikerinnen und Musiker der Stammkapelle mit ihrem Dirigenten Paul Roh wieder anspruchsvolle Blasmusik präsentieren.

In diesem Jahr können Sie sich unter anderem auf klassische Blasmusik wie die Ouvertüre „Pique Dame“ von Franz von Suppe´ und den Konzertwalzer „Wiener Praterleben“ von Siegfried Translateur freuen. Die Freunde der modernen Blasmusik kommen mit dem „Dragon Fight“ von Otto M. Schwarz oder den „Benny Goodman Memories“ in der Bearbeitung von Naohiro Iwai ebenfalls nicht zu kurz.

Freuen Sie sich zusammen mit allen Mitwirkenden auf einen abwechslungsreichen Konzertnachmittag!



Freuen Sie sich zusammen mit allen Mitwirkenden auf einen abwechslungsreichen Konzertnachmittag am Sonntag, 24. März 2019 um 16 Uhr! Der Einlass beginnt um 15:30 Uhr.



Karten hierfür gibt es im Vorverkauf des Veranstaltungsforums Fürstenfeld, beim Amper-Kurier im AEZ in der Buchenau sowie beim Dorfladen in Schöngeising für 13,- Euro. An der Abendkasse für 14,- Euro. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt.