Frühjahrskonzert der Blasmusik Schöngeising am 18.03.2018

Fürstenfeldbruck : Veranstaltungsforum Fürstenfeld, Stadtsaal, Fürstenfeld 12 |

Die Blasmusik Schöngeising gastiert mit ihrem Frühjahrskonzert am Sonntag, 18.03.2018 ab 16:00 Uhr erneut im Stadtsaal in Fürstenfeldbruck und möchte das Publikum wieder mit klassischer, sinfonischer und moderner Blasmusik verzaubern.

Neben dem Jugendensemble unter der Leitung von Monika Stöhr und der Jugendblaskapelle werden die rund 60 Musikerinnen und Musiker der Stammkapelle mit ihrem Dirigenten Paul Roh wieder anspruchsvolle Blasmusik präsentieren.

In diesem Jahr können Sie sich unter anderem auf die Filmmusik von „The Rock“ von N. Glennie-Smith, H.Zimmer und H. Gregson-Williams freuen oder in den Melodien des Musicals „Elisabeth“ und dem Marsch „Kaiserin Sissi“ schwelgen. Auch die Freunde der klassischen Blasmusik kommen nicht zu kurz, so steht beispielsweise die „Polka Italienne“ von Sergeij Rachmaninow auf dem Programm.



Freuen Sie sich zusammen mit allen Mitwirkenden auf einen abwechslungsreichen Konzertnachmittag!



Einlass: 15:30 Uhr



Eintrittskarten:

Karten im VVK : 11,- Euro

(Kartenvorverkauf: Veranstaltungsforum Fürstenfeld, Tabak-Shop Huber AEZ/Buchenau, Dorfladen Schöngeising)

Karten an der Abendkasse: 12,- Euro

Für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren ist der Eintritt frei.