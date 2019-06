Cafe Regenbogen: "Von Pippin bis zum Konzil von Konstanz (700 - 1400 n. Ch.)"

mit Thorsten Hegenscheidt, FeG FFB



Der Treffpunkt für Menschen, die sich Farbe ins Leben wünschen!



Was hat die Kirche im Mittelalter bewegt? Reichskirche, Investitur,Häresie, Kirchenspaltungen. Was steckt dahinter? Was waren dieAuswirkungen?Diese und ein paar weitere Schlagwörter will der Vortrag greifbarer machen.Jutta Abt,cafe-regenbogen@feg-ffb.deFon 08142 – 9638oder durch Eintrag in einer Liste im Gemeindezentrumim Gemeindezentrum der Freien evangelischen Gemeindean jedem 2. Mittwochnachmittag im Monat,jeweils 15.00 UhrImpulsandachtenCafé – TimeThemenangeboteEintritt frei;Spende erbeten