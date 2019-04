Täter auf der Schulbank – Als Polizisten in Fürstenfeldbruck für den Holocaust trainierten

Referent: Dr. Sven Deppisch, Historiker, Lehrbeauftragter an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern – Fachbereich Polizei

Während des „Dritten Reichs“ befand sich die bedeutendste Polizeischule in Fürstenfeldbruck. Hunderte von Männern aus ganz Deutschland und Österreich besuchten dort spezielle Lehrgänge, in denen sie zu Führungskräften ausgebildet wurden. Auf dem Lehrplan standen auch „Bandenkampf“ und Antisemitismus. Mit diesem Wissen zogen zahlreiche Polizeioffiziere in den „auswärtigen Einsatz“, aus dem erschreckend viele als Massenmörder und Kriegsverbrecher zurückkehrten.