A-cappella-Konzert des MonteverdiChor München

Musik zur Passion

Unter der Leitung von Konrad von Abel tritt der MonteverdiChor München bereits zum dritten Mal in der Gnadenkirche auf. Im Zentrum des Programms stehen Werke von Giovanni Pierluigi da Palestrina und Orlando di Lasso. Neben den beiden Renaissancekomponisten werden auch Stücke von Hugo Distler und Francis Poulenc aus dem 20. Jahrhundert zu hören sein. Von Anton Bruckner singt der Chor die in ihrem harmonischen Reichtum und der vollendeten Form an seine späten Symphonien erinnernde Passionsmotette Christus factus es.Gegründet wurde der MonteverdiChor München 1991 von Konrad von Abel. Innerhalb kürzester Zeit erwarb sich der Chor einen hervorragenden Ruf als Interpret von A-cappella-Kompositionen und chorsymphonischen Werken aus allen Musikepochen.Eintritt 15 Euro (erm. 11 Euro)