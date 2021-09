50 Jahre Posaunenchor der Erlöserkirche

Fürstenfeldbruck : Evang. Erlöserkirche |

Posaunenchor der Erlöserkirche feiert 50-jähriges Jubiläum



Vor genau 50 Jahren –im Herbst des Jahres 1971- wurde der Posaunenchor der Erlöserkirche von vier Bläsern, die bereits in anderen Chören ihrer jeweiligen Heimatorte Posaunenchorbläser waren, ins Leben gerufen.

Auf eine Zeitungsanzeige hin fanden sich schnell weitere Mitglieder und so wuchs der Chor zu einem stattlichen Ensemble mit aktuell ca. 50 Bläsern in einer Altersgruppe zwischen 8 und 85 Jahren, die sich in drei Chorgruppen wiederfinden: dem Jugendchor, dem Hauptchor und dem Freizeitchor.

Durch vielfältige Einsätze und Teilnahmen an kirchlichen Veranstaltungen erhielt der Chor seinen festen Platz in der Gemeinde und gewann stetig an Bedeutung.

Regelmäßige Auftritte sind neben der Gottesdienstbegleitung auch die musikalische Umrahmung bei vielfältigen Ereignissen der Stadt Fürstenfeldbruck, wie z.B. der Eröffnung des Christkindlmarktes, beim traditionellen Luzienhäuschenschwimmen, der Gedenkstunde am Volkstrauertag, das Neujahrsanblasen vor der Klosterkirche und zahlreiche weitere Auftritte bis über die Landkreisgrenzen hinaus.

Ab Oktober wird es anlässlich des Jubiläums eine Ausstellung mit vielen Fotos, aber auch musikalischen Eindrücken, in der Erlöserkirche geben.

Wenn die Lage der Corona Pandemie es zulässt möchten wir dieses Jubiläum gebührend feiern und zwar am Samstag, den 23. Oktober 2021 mit einem großen Konzert in der Erlöserkirche, Beginn um 19 Uhr

und

am Sonntag, den 24. Oktober 2021 mit einem Festgottesdienst , ebenfalls in der Erlöserkirche um 9.30 Uhr.

Zu beiden Veranstaltungen sind Sie herzlich eingeladen!