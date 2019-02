Die Macht der Worte - hast Du schon gehört... ?

Großes Frauenfrühstück am 30.03.2019



Unsere­Referentin: Sabine von Heyking

wohnt in München

ist 54 Jahre alt und seit 29 Jahren verheiratet

hat u. a. eine Hospizausbildung und absolvierte Aus- oder Weiterbildungen zur Predigerin und Lektorin, zur freien Trauerrednerin, gemeinsam mit ihrem Mann zur Paarberaterin bei Team.F

ist gerne unterwegs als Referentin in Gemeinden und bei Frauenfrühstücken

widmet sich ansonsten gerne dem Lesen, dem Reisen und liebt das Leben...

Informationen

Wer wir sind



sind einladende, gastfreundliche Gemeinden, deren Türen für alle offen stehen

glauben an das Wort Gottes auf Basis der Bibel

stellen Jesus Christus, auf den sie gegründet sind, in den Mittelpunkt

prägen die Welt, in der sie leben, positiv mit

handeln diakonisch als Zeugnis von Gottes Liebe

beten, weil sie in einer Beziehung zu Gott stehen, von dem sie alles erwarten

Unsere Motivation für ­Frauenfrühstückstreffen



aus dem Alltagstrubel herauskommen, Zeit für sich und andere haben, auf neue Gedanken kommen, mit anderen Frauen reden, Neues über Gott und die Welt erfahren und natürlich köstlich frühstücken

aktuelle, gesellschaftsrelevante Themen aufgreifen und aus biblischer Sicht beleuchten

einen lebendigen generationen- und konfessionsübergreifenden Austausch miteinander führen

Worte haben Macht. Die, die man ausspricht und die, die man verschweigt. Sie können verbinden und ermutigen, sie können trennen und zerstören.Oft ist es schwer die richtigen Worte zu finden, manchmal ist es besser zu schweigen. Oft kommen sie viel zu schnell, manchmal wartet man zu lange auf ein erlösendes Wort.Gerade wir Frauen leben in dieser Spannung. Wie kann man zu einer gesunden, wertschätzenden, ehrlichen Balance der Kommunikation finden, ohne sich zu verbiegen?Wir freuen uns sehr, Sie zum Frühstück inklusive Vortrag zu dieser interessanten Thematik begrüßen zu dürfen. Bis wir uns (wieder-)sehen,wünschen wir Ihnen Gottes Segen.Zielgruppe: Frauen jeden AltersVeranstaltungstag: 30. März 2019Veranstaltungszeit:­9.00 – 12.00 UhrVeranstaltungsort: Freie evangelische Gemeinde, Oskar-von-Miller-Str. 10, FürstenfeldbruckKostenbeitrag: 13,00 €Schülerinnen/Studentinnen: 6,50 €Für Mütter mit kleinen Kindern besteht die Möglichkeit, den Vortrag in unserem „Mutter- Kind-Raum“ mitzuerleben.Anmeldungen erbitten wir bis Sonntag, den 24. März 2019bei Dorothee Pfeiffer, Tel. 08141 / 387992 oder per E-Mail an frauen@feg-ffb.deAufgrund der begrenzten Teilnehmerinnenzahl empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung.Wir bitten um rechtzeitige Absage bei Verhinderung, um denjenigen auf der Warteliste eine Teilnahme zu ermöglichen.Unsere Gemeinde gehört zum Bund Freier evnagelischer Gemeinden in Deutschland KdöR.Freie evangelische Gemeinden ...Weitere Informationen finden sie auf unserer Website unter www.feg-ffb.de