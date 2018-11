Den Hunger meiner Seele - wie stille ich ihn?

Großes Frauenfrühstück

Unser Inneres sehnt sich nach Erfüllung und Sättigung. Oft können wir nicht wirklich benennen, was wir suchen.

Doch wir spüren eine Sehnsucht in uns und versuchen diese irgendwie zu stillen.

Weshalb ist diese Sehnsucht in uns? Hat sie vielleicht ein Ziel? Kann sie gestillt werden? Was macht uns wirklich satt? Wer oder was stillt die Sehnsucht in mir?

Diesen Fragen möchten wir an diesem Vormittag nachgehen.

Unsere Referentin: Christine Schabel

wohnt in Aichach, bei Augsburg

ist 52 Jahre alt, verheiratet

hat zwei Kinder im Alter von 18 und 20 Jahren

hat bei ICL eine Ausbildung zur begleitenden Seelsorgerin absolviert

arbeitet auf Minijobbasis im Gemeindebüro im Christus Forum Aichach

ist in ihrer Gemeinde im Predigtdienst tätig

ist seit vielen Jahren Refefrentin bei Frauenfrühstückstreffen

leitete über viele Jahre eine Frauenhausgruppe

Kostenbeitrag: 13,00 €Schülerinnen/Studentinnen: 6,50 €Für Mütter mit kleinen Kindern besteht die Möglichkeit, den Vortrag in unserem "Eltern-Kind-Raum" mitzuerleben.Anmeldungen erbitten wir bis Sonntag,den 25. November 2018bei Dorothee Pfeiffer, Tel. 08141 / 387992oder per E-Mail an frauen@feg-ffb.deAufgrund der begrenzten Teilnehmerinnenzahl empfehlt sich eine frühzeitige Anmeldung.Wir bitten um rechtzeitige Absage bei Verhinderung, um denjenigen auf der Warteliste eine Teilnahme zu ermöglichen.Vielen Dank.