Junge Mode und Damen 2 Hand

Fürstenfeldbruck : Fürstenfeldbruck, evangelische Gnadenkirche |

Trendige Schnäppchen beim "Junge Mode-und Damen-Second Hand" 2018 in FFB. Kommen Sie unbedingt vorbei !!!!

Am Samstag den 05.Mai 2018 werden von 10-13 Uhr im Kindergarten der Gnadenkirche junge und trendige Damenmode vom Gr. 34 (SX) bis ...., Accessoires, Schuhe und sogar Bücher beim alljährlich beliebten Frühjahrs- und Sommer - Junge Mode- und Damen Second-Hand angeboten.

Auch Kaffee und Kuchen gibt es reichlich..

Am Freitag den 04.05.2018 wird die Ware von 15-18 Uhr angenommen. Verkauf ist am Samstag den 05.05.18 von 10-13 Uhr. Rückgabe und Abrechnung auch am 05.05.18 von 16-17 Uhr.

Die Listen mit den roten Nummern erhalten Sie am Montag den 30. April 2018 von 8.00-8.30 und 18.30-19 Uhr im Vorraum des Kindergartens der Gnadenkirche.