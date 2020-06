Fuchstal : Theresas Landbistro |

Auch unser Innenbereich ist wieder für euch geöffnet.

Zwar mussten wir ein wenig Deko herausnehmen, um Platz zu schaffen, aber so kannst du selbst bei schlechtem Wetter bei uns essen.

Unseren Abholservice kannst du natürlich weiterhin nutzen und auch die strengen Hygienevorschriften gelten nach wie vor.



NEU in dieser Woche:

Spargelcremesuppe mit Spargeleinlage

Entenbrust mit Mini-Rosmarin-Kartoffeln

Ofenkartoffel mit Sauerrahm-Dip und geräuchertem Lachs

Spaghetti mit Cocktailtomaten in hausgemachtem Rucola-Pesto



In dieser Woche gibt es gleich zwei Spezialtage.



Am Feiertag-Donnerstag verwöhnen wir dich mit einer kleinen Speisekarte sowie unseren hausgemachten Kuchen, Torten und Eisspezialitäten.



Am Freitag sind dann die Burger wieder zurück mit einer neuen Kreation:

Freu dich auf Pulled-Pork-Paula!



Und Saschas Cocktails sind natürlich ebenfalls dabei.





Speisekarte und Öffnungszeiten siehe Foto.



Vorbestellung gerne unter Tel.: 08243 - 99 32 241



WIr freuen uns auf ein Wiedersehen im Bistro.

Euer Landbistro-Team