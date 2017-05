open Air-Gottesdienst auf Platt in Bellnhausen

Fronhausen : Hof Familie Mann, Bellnhausen |

Die Evangelische Kirchengemeinde Hassenhausen veranstaltet einen Open Air-Gottesdienst auf dem Hof der Familie Mann, Am Berg 1 in 35112 Bellnhausen/Lahn am Sonntag, 18.06.2017 um 10:30 Uhr. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es Mittagessen auf Spendenbasis. Der Gottesdienst wird musikalisch vom Frauenchor der Kirchengemeinde mitgestaltet, der ebenfalls auf Platt singt. Zudem stellen sich die neuen Konfirmandinnen - es ist in diesem Jahr eine reine Mädchengruppe! - persönlich vor. Herzliche Einladung dazu.