Neuer Ausbildungskurs im Posaunenchor Fronhausen

Der Ev. Posaunenchor Fronhausen bietet einen neuen Ausbildungskurs zum Erlernen eines Blechblasinstrumentes an. Interessierte Kinder ab 8 Jahre, Jugendliche und Erwachsene haben die Möglichkeit teilzunehmen und unter Anleitung von kompetenten Instrumentallehrern Trompete, Posaune oder Tuba zu lernen. Im Ausbildungskurs werden Blastechnik, Musiktheorie und Notenlehre, die Vorbereitung auf das Musizieren in der Gruppe, der Umgang mit dem Instrument und die Pflege des Instruments vermittelt.



Der Posaunenchor lädt alle Interessierten herzlich zu einem Infoabend am Montag, 11. März 2019, um 18.00 Uhr ins Ev. Gemeindehaus (Gladenbacher Str. 15, 35112 Fronhausen) ein. Alle grundlegenden Informationen zur Ausbildung werden dann vorgestellt und es besteht die Gelegenheit, Fragen zum Posaunenchor und zur Ausbildung zu stellen.

Anmeldeschluss für den neuen Ausbildungskurs ist ebenfalls der 11. März 2019.