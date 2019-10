Bläsergottesdienst "Lass die Stimme klingen"

Fronhausen : Ev. Kirche |

Im Bläsergottesdienst soll es dieses Jahr um "Zeit für Freiräume" gehen. Fast wie bei einem Probenabend im Posaunenchor: Jede Woche Zeit und Freiraum für musikalische Aufbrüche, für Fragen, die geklärt werden wollen, für Unterbrechung des sonstigen Betriebs, für guten Ansatz und Besinnung auf das Wesentliche, damit es „gut klingt“ und Wirkung erzielt. Der „Probenabend“ ist nicht die Zeit für mein Üben zuhause. Es ist die Zeit, in der die Einzelstimmen zusammenfinden und wir gemeinsam am Gesamtklang arbeiten, damit wir als Chor umso schöner klingen.



So kann man auch den Gottesdienst verstehen. Der Gottesdienst ist im Grunde so etwas wie die „Probe“ der Gemeinde für den Glauben. Was ich mir alltags als Einzelne aneigne und „erprobe“, findet im Gottesdienst zum Gesamtklang der Gemeinde zusammen. Der Gottesdienst bietet Zeit und Freiraum für meine offenen Fragen und Gottes Wort, für Aufbrüche, Unterbrechung der sonstigen Betriebsamkeit, Besinnung und immer wieder auch für Neubeginn mit Gott. Hier „üben“ wir unser Christsein für den Alltag in der Welt, damit wir als „Chorgemeinschaft Gottes“ umso schöner klingen, überall zu hören und zu erkennen sind und eine gute Wirkung erzielen.



Wie die Bläserinnen und Bläser auf ihre Chorleiterin oder ihren Chorleiter schauen, so schauen wir im Gottesdienst ganz auf Gott. Zwar gibt es da auch diejenigen, die den Gottesdienst „leiten“, diejenigen, die sich gewissermaßen als „Übungsleiterin“ oder „Übungsleiter“ besonders vorbereitet haben und vorne stehen. Aber letztlich sind in der christlichen Gemeinschaft alle einander Übungsleiterin oder Übungsleiter im Glauben. Jede und jeder mit der jeweiligen persönlichen Erfahrung.



Probenabende im Posaunenchor sind um der Musik und der Gemeinschaft willen da. In der Probe finden alle zusammen, bringen sich als Einzelstimme ein, weil sie selbst Freude an der Musik, am Singen oder Musizieren haben. Was sie selbst anspricht, soll auch anderen zu Ohren kommen und zu Herzen gehen.



Der Gottesdienst ist um Gottes und der Menschen willen da. Er versammelt Christinnen und Christen aus Freude an Gottes Wort und am Glauben. Was sie selbst anspricht und ihnen hilft, soll auch anderen zu Ohren kommen und zu Herzen gehen. Im Gottesdienst ist Christus in unserer Mitte. Sein Tod und seine Auferstehung lassen erkennen, was wir bei Gott erwarten dürfen, nämlich ein Leben, das über unser bloßes Dasein hinausgeht. Dafür nehmen wir uns Zeit. Wir üben uns in unserem Zusammenspiel, indem wir zelebrieren, was unserm Leben Sinn, Erfüllung und Freude gibt.



Herzliche Einladung zum Bläsergottesdienst unter dem Motto „Lass die Stimme klingen“ am Sonntag, 27. Oktober 2019 um 10.30 Uhr in der Ev. Kirche Fronhausen.