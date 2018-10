Bläsergottesdienst „Grüne Geschichten“

Fronhausen : Ev. Kirche |

Der Klavierzyklus „Bilder einer Ausstellung“ ist eine Komposition des russischen Komponisten Modest Mussorgski aus dem Jahr 1874. Die einzelnen Sätze beschreiben Gemälde und Zeichnungen seines im Jahr zuvor gestorbenen Freundes Viktor Hartmann, die Mussorgski auf einer Gedächtnisausstellung gesehen hatte. Der Reichtum der Klangfarben regte schon früh weitere Komponisten an, das Werk auch für Orchester und andere Instrumentalbesetzungen zu bearbeiten.



So hat der Lüneburger Kirchenmusiker Ulf Pankoke die bekannten, musikalischen Motive für Posaunenchorbläser bearbeitet und sie, beinahe im ursprünglichen Gedanken der Originalkomposition von Mussorgski, mit polnischen Landeschaftsbildern von Dominik Artz und Gedichten von Rose Ausländer zu einem neuen Werk „Grüne Geschichten“ verbunden. „Das ergab in der Kombination eine wunderschöne, mediative und zutiefst beruhigende Reise, die die Seele nachhaltig tief berührte.“ – so eine etwas poetische Pressekritik zu dem Werk.



„Grüne Geschichten“ wird im Mittelpunkt stehen beim Bläsergottesdienst, zu dem der Ev. Posaunenchor Fronhausen/Lahn am 21. Oktober 2018 um 19.00 Uhr in die Ev. Kirche Fronhausen einlädt. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es bei einem kleinen Imbiss die Möglichkeit zu Gesprächen.