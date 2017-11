Adventsbasar in Sichertshausen

Fronhausen : Dorfgemeinschaftshaus |

Samstag den 9.12.2017 ab 15.00 Uhr



Adventszauber in Sichertshausen – in und um das Dorfgemeinschaftshaus verbreiten hübsch dekorierte Stände eine vorweihnachtliche Stimmung.

Stände bieten hausgemachte Leckereien, Bastelarbeiten, Kunsthandwerk, Hausmacher-Wurst, Schmuck und Dekoartikel und weitere viele, liebevoll hergestellte Sachen an.

In diesem Jahr gibt es als Besonderheit einen Sichertshausen-Kalender, mit Motiven aus unserem schönen Dorf.

Der zu einem Adventsbasar gehörende Glühwein, die Bratwurst, eine heiße Suppe und eine Tasse Kaffee mit leckerem Kuchen, sorgen in diesem Jahr in und an unserem DGH für das leibliche Wohl. Für unsere kleinen Gäste gibt es einen Nikolaussack, mit kleinen Überraschungen.

Ab 18.00 Uhr stimmt uns der Posaunenchor Hassenhausen auf die Weihnachtszeit ein.



Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren Gästen auf einen stimmungsvollen Advents-Samstag in Sichertshausen.



Gesangverein Eintracht Sichertshausen – Chor InTakt