Am Straßenrand die Kühle der Nacht.Alleine und doch so vertraut.Der Abfall säumte den langen Weg zu Dir zurück -Der Wald wurde schwächer und ich sah die Lichter der Stadt -schön und doch so traurig die Kälte aus Stahl und Beton.Ich spürte Deinen Rufund unsere Seelen trafen sich -zurück zur Natur,Ich nahm eine Handvoll Erde auf -und wusste:Wir hatten unsere Heimat gefunden.Fred Hampel im Juli'18