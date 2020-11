Tränen der Freiheit...

Verzweifelte Illusion - Gedanken am morgen.Hoffend der Schönheiten der Betrachtung -Betend der Erinnerungen des Lebens -Lachende Momente - ein Seelenschmaus.Die Sonne kitzelte meine Gedanken,es war Zeit für das Leben.Auf den Straßen das Lachen der Clowns,war es schon wieder Zeit für die Freuden des Lebens.Eine Träne meiner Rose erinnerte mich an die Vergangenheit -nie vergessen und nie vorbei.Hoffend der Schönheiten der Betrachtung -Betend der Erinnerungen des Lebens -Lachende Momente - ein Seelenschmaus.Die Stille vor Deinem Grab und meine Rose -ein Verstehen der vielen Gedanken;es ist ganz ruhig an diesem Ort -nur das Pochen der Seele meiner Rose ist zu hören.Stille - denn wir sind alleine.Hoffend der Schönheiten der Betrachtung -Betend der Erinnerungen des Lebens -Lachende Momente - ein Seelenschmaus.Ein kleiner Vogel zwitscherte die Geschichte seiner Liebsten -es war nicht nur von gestern.Ein Leuchten in meinen Augen verbindet die Erinnerungen mit diesem Augenblick.Die Sonne zieht vorüber -es wird Zeit zu gehen.Fred Hampel im November'20