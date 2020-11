November Momente...

Der Wind kommt auf.Stille herrscht und die Kälte singt ihr Lied dazu.Graue Titanen der Wolken am Himmel künden die andere Jahreszeit an:es wird Winter im Herzen.Die Farben erlöschenund singen ein trauriges Lied;es liegt eine Trostlosigkeit auf unserer Seele -aber es gibt auch Momente der Freude.Die Klarheit in der Luft durchwirbeln unseren Geistund wir fühlen die Einigkeit des Momentes.Schneegänse singen ihre Melodien -ein Abschied für einen Augenblick -und sie erstaunen uns durch die Schönheit ihrer Formation und ihrer Freiheit.Der Wind kämpft mit unserer Seele -aber ein paar farbige Sonnenstrahlen stärken unseren Mut.Es ist an der Zeit für die Wanderung unseres Herzens -alleinund doch immer im Einklang mitder Freiheit der Natur und den Naturgewalten.Ein letzter leiser Ton,dann verschwinde ich im Wald der Fantasieund warte auf meine erste Schneeflocke,die ich gemeinsam mit Dir erleben möchte.Noch einen kleinen Moment warten...Fred Hampel im November'20