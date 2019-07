Dachte ich an das Gestern -manchmal war es ein vergessener Moment.Die Gedankensprünge der Farben -manchmal war es nur schwarz oder weiß.Die Freude Deiner Worte -manchmal war es nur ein stummer Augenblick.Das Manchmal hat die Kraftzu realisieren auf welchem Weg wir uns befindenund was wir wirklich möchten.Wir müssen mit dem Manchmal leben -aber es liegt an unsdas Manchmal zu überstimmen,denn wir haben die Kraft und die Stärkeuns auf den Moment zu freuenund diesen Moment auch bewusst zu erleben.Manchmal ist es ein schöner Sonnenaufgang...Fred Hampelim Juli'19