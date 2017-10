Herbst-Traum...

Spürst Du die Farben in der Luft -Gedankenträume Deiner Seele.Die Tage werden kälter und die Sonne kämpft für ihre Freiheit:atme den Herbst in seiner vollen Pracht;genieße die Momente der Melancholie.Es ist so einfach ehrlich zu sich selbst zu sein -gehe den Schritt auf Dich selbst zuund lasse die Natur und den Herbst auf Dich wirken.Freiheit kannst Du Dir selbst nur erschaffen;und so zogen wir Hand in Handdurch die Farben dieser Jahreszeit -die Explosionen dieser Offenbarung brauchte Sekunden,um in Dein Herz zu gelangen -aber diese Sekunden werden die Farben und die Freiheit Deines Geistesimmer in Erinnerung halten.Du kannst die Farben riechen -das pralle Leben in seiner ganzen Schönheit spüren;komm gib mir Deine Hand -lass uns gemeinsam durch den Herbst träumen...Fred Hampel im Oktober'17