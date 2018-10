Ich sitze hier am Ende der Welt.Die Sonne lächelt in meine Seeleund ich spüre die Spannung danach.Die Farben umkreisen michund in Gedanken bin ich in der Freiheit,meiner Freiheit.Ein Vogel erzählt mir die Geschichte der Traurigkeit,ich lache meine Freude heraus -denn ich bin nicht alleine.Es wird dunkel hier am Ende des Weges -aber der neue Tag wird das Licht und die Wärmewieder zurück bringen;ein Lächeln von Dir,Gelassenheit,denn Du bist bei mir.Fred Hampel im Oktober'18