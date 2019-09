Die Zeit danach...

War ich eben noch im Dschungel der vielen Stimmen;Lichter, Reklame und die Zeit verloren -so suchte ich jetzt den Ort der Stille -geheimnisvoll und doch so vertraut.Jedes Geräusch wurde zum Orkanund ich ging immer tiefer in die Stille.Angst vor dem nächsten Schritt hatte ich,aber die Stärke der Hoffnung war größerals der nächste Atemzug.Der Nebel war die Wand zwischen meinen Gedankenund das leuchtende Feuerzeigte mir den Weg zu mir selbst.Ein Echo meiner Träume durchlebteden nächsten Augenblickund ich blickte wieder in die Sonne.Die Angst war fort... und ich auch.Fred Hampel im September'19