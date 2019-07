Lauschend auf den Wind wartend;hoffend auf die Kraft des Regens.Die Stille stand in der Luftund die Kraft der Sonne wurde immer stärker,immer grausamer.Die Tiere versteckten sich in der Dunkelheitund die Blumen vergaßen das Leben.Wir waren gefangen in der Helligkeit der Sonne -wir hatten keine Chance mehr zu hoffen.Eine Möglichkeit schenkte uns die Seele des Lebens:ein Gebet für einen Tropfen Wasser.Alleine reichte die Kraft der Worte nicht ausund so fingen wir andurch die Welt zu schleichenund immer mehr Hoffnungssuchende zu finden.Es war nicht immer leicht -es gab nur noch wenig Kraft für das Vertrauen.Aber wir versuchten es immer wieder.Nun stand die Sonne lachend mit ihrer mächtigen Kraft vor unsund ich betete;einen Moment lang Traurigkeit und Hilflosigkeit.Die Tage später wurden immer schlimmerund die Blumen und die Natur suchten jeden Augenblick langdie Kraft und die Stärke des Schattens.Jetzt herrschte eine Stille.Diese wurde immer lauterund ich spürte einen Tropfen des Lebens auf meinem Gesicht.Ungläubig hoffte ich auf das Wunder:und wirklich,es fing an zu regnen.Die Tränen der Freunde war schöner als eine Umarmungund die Natur und die Menschheitdankte der Hoffnung,dankte dem Gebet.Es ist immer ein schaler Grat der Hoffnung möglich -aber wir dürfen nicht verzweifeln,wir müssen kämpfen,für die Hoffnungund für die Tropfen des Lebens.Fred Hampel im Juli'19