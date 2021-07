Sitzend hier und wartend auf den nächsten Augenblick.Gedanken verlieren sich in Träumenund die Dankbarkeit ist ein Lächeln wert.Schauend auf die Vergangenheit und hoffend auf den nächsten Moment:es ist still in dem Gedankenhausund die Ruhe ist greifend.Betrachtend die Blume voller Ehrfurchtin ihrer Einfachheitund doch so willensstark wie die Sonne selbst.Ein kleines Gespräch mit meiner Schönheit der Blume,ist wie ein Moment der Seelenfreundschaft.Es sind die kleinen Dinge des Lebens,die uns schützend die Illusion verdeutlichen.Die nächste Betrachtung,ist wie ein Blickin die Seele der Dankbarkeit.Fred Hampel im Juli'21