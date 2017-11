Die Ruhebank der verflogenen Träume...

War hier der richtige Ort -um sich zu stärken,um Kraft zu tanken für den nächsten Moment,um sich der Ruhe zu widmen.Die Zeit war vorüber -der Herbst war Vergangenheit;nur noch ein paar Farben seiner wunderbaren Gelassenheit.Der Weg ist weiter zu gehen - zu suchen,egal des Regenmeeres oder der seidenen Winde.Kälte zieht auf -und ein Schaudern durchwandert meine Seele.Ich sehe die dunkle Zeit kommen -mein Herz gibt mir Kraft für diese Bewährung.Und so fand ich diesen kleinen Fleck;Ruhe und Sicherheit der Gedanken,eine Sekunde des Verweilensund ein Lächeln der Freude.Die Ruhebank erzählte mir viele Geschichten -von anderen und von mir selbst.Gelassenheit durch die Jahre der Reife -Sicherheit durch das Wissen vom Gestern und Morgen.So verweilte ich an diesem Ortund fand einen Teil meines Gleichgewichtes wieder;warum so bescheiden,meine Bank;dieser Ort ist kein Ende -es ist der Beginnvom Jetzt und Hier.Fred Hampel im November'17