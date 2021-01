In der Stille weine ich.Der Schnee hält unsere Gedanken gefangen -jede Schneeflocke singt ihr Liedund der Klang dieses Orchesters ist grenzenlos.Die Spuren auf meinem Weg sind schon zugeschneitund ich erkenne den Weg nicht wieder,der mich zu meiner eigenen Seele bringen sollte.Ein Wolf heult in der Fantasieund ich spüre auch seine Angst,die Melodie der Verzweiflung.Es wird heller und ich kann mich an meinen alten Weg erinnern -ich bin erleichtert und doch auch wieder tief betrübt,denn die Melodie der Schneeflocken ist erloschen.Stille herrscht.Das Pochen meines träumenden Herzenszerfrisst die Stille des Momentes.Ich denke an Dich.Die warmen Flammen des alten Ofens umarmen unsere Körperund die Kälte und die Einsamkeit existieren nicht mehr.Ich schaue Dir in die Augenund ich finde die singenden Schneeflockenals Spiegelbild Deiner Schönheit.Ich spüre es -die Hoffnung lebt.Fred Hampel im Januar'21