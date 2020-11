Die Magie des Augenblickes...

Es wurde ungemütlich hier - Regen und Sturm kamen auf.Schnell noch einen Ritt durch die Fantasie des Waldes.Ruhe und Stille vereinen den Moment der Unendlichkeit.Warten auf ein Wunderoder nur auf den nächsten Augenblick.Die Seele baumeln lassendurch die Betrachtung der Farben und Schönheiten dieses Waldes.Du bist nicht hier -so erzähle ich Dir meine Gedanken:Farbenteppich, Stimmen der Tiereund einen Sonnenstrahl , wie durch ein Netz vieler Gedanken.Die Entstehung einer Pflanzeist wichtiger als die Betrachtung eines Bildes;oder vergleichen wir den gemalten Momentmit der realen Freude unserer Wahrnehmung.Es könnte alles so einfach sein -wenn Du jetzt hier bei mir wärst.Aber ich gehe den Weg der Stille alleineund denke dabei an Dich... Der nächste gemeinsame Weg wird kommen.Fred Hampel im November'20