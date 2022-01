Es war windig draußen.Ich suchte die Worte und fand nur Stille.Die Kälte zerfraß meine Gedankenund ich hoffte auf ein klein wenig Wärme -die Sehnsucht nach den Sonnenstrahlen durchbohrte meine Seele.Eine alte Frau, die mir im Wald begegnete,lächelte und man konnte die Härte in ihrem Gesicht finden -die Härte zum Überleben und doch so einzigartig.Der Wind wurde immer stärkerund wir suchten uns gemeinsam einen kleinen Schutz,mit viel Glück konnten wir ein Feuer entzünden.Im ersten Moment war das Gefühl der wärmer werdenden Händeüber dem Feuerschein,ein Geschenk der Dankbarkeit.Dann kamen wir langsam in ein Gespräch -zwei frierende Geschöpfe,mit der Hoffnung des wärmenden Feuers.Die alte Frau erzählte von den vielen Jahren,die Sie jetzt schon immer Tag ein und Tag aus,diesen Weg im Wald entlang führte.Es waren nicht die kalten und windigen Momente,wovor sie Angst verspürte -mit der Zeit sind die Selbstgespräche ein Spiel wir mit einem Schatten.Die Ehrlichkeit ihrer Worte und ihre Überzeugung des Momentesbeeindruckten mich sehr, denn diese Kraft der Worte in ihrer Einfachheit kannte ich nicht.Es geht nicht um die Schönheiten der Worte -es geht um das einzelne Überleben -das Spiel der Silben mit den sich biegenden Ästen,verursacht durch den kalten und eisigen Wind.Jeder Schritt ist ein Wortund jedes Wort ist eine neue Hoffnung.So gingen wir in diesen unruhigen Momenten unsere getrennten Wege.Die Klarheit der Sprache und die Einfachheit der Worte -wird sich in meiner Seele immer wieder einbrennen.So begann der Weg für die Kraft der Worte.Fred Hampel im Januar'22