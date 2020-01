Die Freiheit des Momentes...

Sollten wir das Leben akzeptieren,müssen wir uns selbst schätzen lernen.Die Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit uns und anderen gegenüber.Betrachten wir das Licht am Himmel -schauen wir in unsere eigene Seele.Reichen wir dem Fremden die Hand -haben wir einen Teil der Freiheit erreicht;die kalte Hand des Hasses streift unseren Geist -keine Angst,wir haben die Kraft des Glaubens.Der Weg ist nicht immer einfach,aber wir gehen gezielt und nicht alleine.Wir spüren Dich in unserer Nähe -Hoffnung und Sicherheit erwacht in unserem Herzen.Ich bin dankbar für diesen Moment -ich bin unendlich dankbar,das es Dicht gibt.Fred Hampel Januar'20