Die Einsamkeit der Stille...

Das Rauschen des Ozeans - Melodie der Leidenschaft.Der Wellen weicher Klang - Gedichte der Harmonie.Und so erwachte ich bei diesen Gedankenund schaute mir die Welt an;viele kleine Wunder begleiteten meinen Wegund trotzdem kam ich immer wieder zurück,zur Stille,zur Einsamkeit der Stille.Hektik durchzog die Gedankenund der ruhelose Pol beanspruchte meinen Geist.Stille fand ich im Meerund in den Gedanken der Ruhe.Kraft aus diesen Momenten schöpfend -ein Lächeln für die Ewigkeit,ein Gruß an das Leben.Freunde, es ist schön zu lebenund das Leben zu schätzen;für jeden Moment,für alle Ewigkeiten.Fred Hampel im Dezember'19