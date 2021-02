Der Moment der Kälte...

Wir spüren die Kälte, die uns gefangen hält.Waren wir gestern noch mit dem Alltäglichen beschäftigt -zeigten jetzt die Eisgeister ihre bizarren Gesichter.Die Stille durchbricht den Augenblickund wir hören nur noch die Unterhaltungen der eisigen Schatten.Die Kälte vertreibt die lachenden Kinderund erinnert an eine Landschaft,die unter der Tränenlast zerbricht.Ich wage den Schritt nach draußen -ich will mich messen mit meiner Angst, den Eisgöttern trotzen.Die Stille ist verlockendund die Kälte singt ihr eigenes und eisiges Lied.Die Tiere des Waldes spüren meine Näheund ich kann ihre Gedanken lesen:wo finden wir den Schutz vor dem kalten Tod.Langsam und doch aufrichtig stelle ich mich den Ungetümen der eisigen Kälte;der Gedanke an einen warmen Ofen verleiht mir die Kraft,um an das Überleben zu denken.Ich spüre nichts als Stille.Dann bricht erst zaghaft ein Sonnenstrahl -dann eine Armee von Kristallblitzen durch den Himmel;die Wärme kehrt zurückund somit auch die Hoffnung eines neuen Tages -einer neuen Hoffnung.Fred Hampel im Februar'21