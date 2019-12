Erinnerungen an Dich und an das Gesterndurchwirbelten meinen Geist.Ich reichte Dir meine Händeund Du hattest mir Deine Seele geschenkt.Strahlen des Glückes in Deinen Augen -jetzt ist dieser Platz leerund Du bist ein Teil dieser Leere.Warum diese Traurigkeit;es war der Weg der Zufriedenheit mit Dirund doch nun jetzt auch ohne Dich.Eine Träne meines Herzens durchlebt meinen Körper -der leere Platz auf der Bank ist meine einzige Erinnerung an Dichund an das Gestern.Ein stilles Lächeln -Du bist nicht fort,auch wenn ich Dich nicht umarmen und fühlen kann.Der Platz in meinem Herzen wird immer für Dichbestimmt sein -der Platz auf der Bank ist meine Seele.Im Stillen setze ich mich auf diesen Platz...Fred Hampel im Dezember'19