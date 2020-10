Das Netz des Augenblickes...

Die Stille des Gegenwartberuht auf die Ängste unserer Seele.Die Ruhe betrachtet den Momentund die Stille schweigt.Es ist nicht einfach alles zu verstehen;das Gestern, das Jetzt und das Kommende.Ängste waren unsere Begleiterund werden dies auch in der Zukunft sein -der Clown zeigt Dir lächelnd den bunten Luftballon.Aber wir haben die Stärke für diesen Augenblick,unser Moment gibt uns die fehlende Kraft.Lauschend der Stille -sehen wir den Luftballon in seinen bunten Farben am Horizont steigen.Ein Lächeln für das Jetzt:wir haben einen großen Schatz: UNS.Fred Hampel im Oktober'20