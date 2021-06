Das lächelnde Gesicht der Hoffnung...

Ich sah meine Träume in der Hitze der klirrenden Kälte.Wusste ich von dem Weg, der mir bestimmt war?Durch die Fragen kam die Sonne zu mirund erzählte mir ihre eigene Geschichte.Der Weg war immer schon hier - die Sonne auch.Ich ging nach meinem Gefühl suchend in die Abgeschiedenheit der Stilleund fand meine Seele.Die Ruhe war mein Begleiterund das Gespräch war eine Verknüpfung der Betrachtungen.Die Natur als Freund an Deiner Seite -die Sonne als Beschützerund die Gesichter der Tiere als Bindeglied zu Deinen Gedanken.Wir sind nicht alleine -wir besitzen unsere lächelnde Hoffnung.Fred Hampel im Juni'21