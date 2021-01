Das einfache Leben...

Kälte und Sturm überdecken die Einfachheit des Lebens.Wer den Weg der Ruhe geht -ist die Gemeinsamkeit der Stille gewöhnt.Der tägliche Moment,ist die Trennung zwischen hell und dunkel.Doch die Stille erzeugt auch eine große Kraft in Dir;das Lauschen des Windes,die kommende Kälteund die Erkenntnis:wie kann ich überleben.So war ich gefangen in der Einsamkeit,der gewollten Ruheund doch gewappnet gegen jeden Eindringling.Die Stille war mein Schildund ich lernte diese Ruhe in mich einzuatmen.Es ist ein schmaler Grat zwischen den Momenten,aber mein Weg war ein steiniger Weg,aber es war mein Schicksal diesen Weg zu gehen.So lernte ich dem Sturm zu entfliehen,ich spürte den kommenden Schneesturmund auch die Hitze der kommenden Tage.Zufriedenheit ist nur ein Wort -aber es ist ein Teil meiner selbstund ich werde diesen Weg weiter gehen.Fred Hampel im Januar'21